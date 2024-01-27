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Севилья исключила игрока, арендованного у Манчестер Юнайтед, из заявки на ближайшие матчи

Испанцы недовольны тем, как началась карьера футболиста в новом месте.
Сегодня, 20:13
Ганнибал Межбри / Getty Images
Ганнибал Межбри / Getty Images

Севилья объявила, что Ганнибал Межбри не будет рассматриваться для выбора в обозримом будущем после тревожного начала его аренды в испанском клубе, сообщает Manchester Evening News.

Игрок сборной Туниса присоединился к андалусийцам на правах аренды из Манчестер Юнайтед в начале января, отказавшись от возможности перейти в Эвертон.

Ганнибал дебютировал за Севилью в матче против Жироны (1:5) неделей ранее. После этого его исключили из состава на матч 1/4 финала кубка Испании против Атлетико (0:1).

Главный тренер нервионцев Кике Санчес Флорес более подробно рассказал об этой ситуации.

"Побывав с ним, поговорив с ним и увидев его первые минуты в игре с Жироной, мы собираемся дать ему необходимое пространство, чтобы дать ему понять, где он находится, что он в Севилье и что это значит", — сказал испанец.

Источник: Getty Images

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"Он должен понимать, где он находится, и что мы хотим от него видеть. Мы поговорили с ним и считаем, что ему нужно время, чтобы научиться. Мы хотим дать ему пространство, время, чтобы он мог увидеть вещи со стороны, а затем он вернется в состав".

"В конце концов, это дети, которые пришли и внезапно оказались в таком огромном клубе, как Севилья, в условиях максимального спроса. И им нужно немного места. И это место лучше видно снаружи, чем изнутри. Вам следует сделать шаг, чтобы понять, чего мы хотим".

Отметим, что Ганнибал Межбри дебютировал за Севилью, выйдя на 62-й минуте матча против Жироны. Спустя всего минуту он заработал желтую карточку.

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