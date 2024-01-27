Юный украинец отметился голом за Манчестер Юнайтед U-18

Его результативный удар помог манкунианцам разгромить одного из своих самых принципиальных соперников.

В субботу, 27 января, состоялся матч Английской Премьер-лиги среди команд U-18, в котором Манчестер Юнайтед принимал Лидс.

В этом поединке принял участие Закари Бауманн, англичанин украинского происхождения. И не просто принял участие, а еще и отметился результативным дейсвтием.

При счете 2:0 в пользу своей команды Бауманн начал атаку, ворвался в штрафную соперника и получил передачу. Первым касанием он принял мяч, а вторым нанес точный удар в дальний угол ворот Лидса.

В итоге манкунианцы победили со счетом 4:0.

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Стоит отметить, что для 17-летнего игрока это первое результативное действие в нынешнем сезоне. До этого он появлялся в восьми матчах, отыграв в общей сложности 276 минут.

Ранее стало известно, что главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг в ближайшем матче своей команды доверит место в воротах Алтаю Байындыру, для которого это будет дебют в футболке "красных дьяволов".

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