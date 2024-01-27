Челси, вероятно, проиграл гонку за лидера Кристал Пэлас

Челси все еще проявляет интерес к 22-летнему правому вингеру Майклу Олисе из Кристал Пэлас. Об этом сообщает издание Football London.

При этом, сам игрок предпочитает перейти в Манчестер Юнайтед. Перед началом сезона клуб пытался активировать клаузу в контракте на сумму 35 миллионов фунтов, но после нового соглашения отступные значительно выросли.

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Напомним, Олисе выступает за Кристал Пэлас с лета 2021 года. Игрок перешел из Рединга за 9 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер отметился пятью голами голами и одним ассистом в девяти матчах.

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