Челси, вероятно, проиграл гонку за лидера Кристал Пэлас
"Красные дьяволы" перехватили игрока у лондонцев.
Челси все еще проявляет интерес к 22-летнему правому вингеру Майклу Олисе из Кристал Пэлас. Об этом сообщает издание Football London.
При этом, сам игрок предпочитает перейти в Манчестер Юнайтед. Перед началом сезона клуб пытался активировать клаузу в контракте на сумму 35 миллионов фунтов, но после нового соглашения отступные значительно выросли.
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Напомним, Олисе выступает за Кристал Пэлас с лета 2021 года. Игрок перешел из Рединга за 9 миллионов евро.
В текущем сезоне вингер отметился пятью голами голами и одним ассистом в девяти матчах.
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