Почеттино высказался о трансферной политике Челси

Аргентинец заверил, что переходов на вход в ближайшую неделю ждать не стоит.

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился планами своего клуба на оставшуюся неделю зимнего трансферного окна.

По словам аргентинского специалиста, его команде не требуется усиление перед заключительной частью сезона.

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"Зимние трансферы? Не думаю, что они нам нужны. Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков. Я доволен теми футболистами, которых мы имеем. При этом мы должны быть готовы к тому, что может произойти в последние дни трансферного окна".

Подписание форварда? В прессе всегда мелькает много слухов – игрок придет, игрок уйдет. Сейчас мне нечего вам сказать. Мы сообщим, если что-нибудь вдруг произойдет", — заявил Почеттино.

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