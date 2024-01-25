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Почеттино высказался о трансферной политике Челси

Аргентинец заверил, что переходов на вход в ближайшую неделю ждать не стоит.
Сегодня, 17:22
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился планами своего клуба на оставшуюся неделю зимнего трансферного окна.

По словам аргентинского специалиста, его команде не требуется усиление перед заключительной частью сезона.

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"Зимние трансферы? Не думаю, что они нам нужны. Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков. Я доволен теми футболистами, которых мы имеем. При этом мы должны быть готовы к тому, что может произойти в последние дни трансферного окна".

Подписание форварда? В прессе всегда мелькает много слухов – игрок придет, игрок уйдет. Сейчас мне нечего вам сказать. Мы сообщим, если что-нибудь вдруг произойдет", — заявил Почеттино.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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