Тен Хаг доверит место в воротах Манчестер Юнайтед турецкому вратарю

Алтай Байындыр наконец-то дождался шанса проявить себя и свои способности.

В ближайшем матче против Ньюпорта свой дебют в составе Манчестер Юнайтед совершит Алтай Байындыр.

Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который доверит место в воротах своей команды именно турецкому голкиперу.

"Да, он (Байындыр) будет в воротах. Думаю, понятно, чего мы можем от него ожидать. Он ждет своего шанса, но у него есть опыт. Он играл за большой клуб в Турции, где царит большое давление", - цитирует тренера официальный сайт клуба.

Решение тен Хага связано с тем, что основной вратарь МЮ Андре Онана находится в расположении сборной Камеруна на Кубке африканских наций. Камерунцы пробились в плей-офф, где в первом раунде они встретятся со сборной Нигерии.

Напомним, что Алтай Байындыр присоединился к Манчестер Юнайтед прошлым летом. За его трансфер "красные дьяволы" заплатили Фенербахче 5 миллионов евро. Однако 25-летний игрока за весь сезон-2023/24 так ни разу и не вышел на поле.

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Матч 1/16 финала кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Ньюпортом состоится в воскресенье, 28 января. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

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