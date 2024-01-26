Новый одноклубник Ярмолюка: Брентфорд подписал вратаря сборной Исландии

Брентфорд оформил трансфер голкипера сборной Исландии Хакона Вальдимарссона, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

За переход 22-летнего вратаря "пчелы" заплатили шведскому Эльфсборгу 3 миллиона евро. С игроком был заключен контракт до лета 2028 года.

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Вальдимарссон начал свою профессиональную карьеру в Исландии в клубе Гротта. Он перешел в Эльфсборг в июле 2021 года и был основным голкипером команды на протяжении последних трех сезонов.

Хакон был назван вратарем года в высшем дивизионе Швеции в 2023 году. Он провел больше "сухих" матчей, чем любой вратарь (13), и имел самый высокий процент сейвов (78%).

В сезоне-2023 Эльфсборг занял второе место после Мальме: у обеих команд было по 64 очка, но у бывшего коллектива голкипера была худшая разница мячей (+35 у Мальме и +33 у Эльфсборга).

Напомним, что недавно команда Егора Ярмолюка арендовала защитника, который успел поиграть за мадридский Реал и Манчестер Юнайтед.

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