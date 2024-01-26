iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новый одноклубник Ярмолюка: Брентфорд подписал вратаря сборной Исландии

Молодой голкипер сменил чемпионат Швеции на Туманный Альбион.
Сегодня, 20:29
Хакон Вальдимарссон / ФК Брентфорд
Хакон Вальдимарссон / ФК Брентфорд

Брентфорд оформил трансфер голкипера сборной Исландии Хакона Вальдимарссона, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

За переход 22-летнего вратаря "пчелы" заплатили шведскому Эльфсборгу 3 миллиона евро. С игроком был заключен контракт до лета 2028 года.

Читай также: Анчелотти высказался насчет потенциального возвращения Бензема в Реал

Вальдимарссон начал свою профессиональную карьеру в Исландии в клубе Гротта. Он перешел в Эльфсборг в июле 2021 года и был основным голкипером команды на протяжении последних трех сезонов.

Хакон был назван вратарем года в высшем дивизионе Швеции в 2023 году. Он провел больше "сухих" матчей, чем любой вратарь (13), и имел самый высокий процент сейвов (78%). 

В сезоне-2023 Эльфсборг занял второе место после Мальме: у обеих команд было по 64 очка, но у бывшего коллектива голкипера была худшая разница мячей (+35 у Мальме и +33 у Эльфсборга).

Напомним, что недавно команда Егора Ярмолюка арендовала защитника, который успел поиграть за мадридский Реал и Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд сборная Исландии ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

Джанго освобожденный: форвард Брентфорда забавно отреагировал на завершение дисквалификации Джанго освобожденный: форвард Брентфорда забавно отреагировал на завершение дисквалификации
Экс-игрок МЮ и Реала может стать одноклубником Ярмолюка Экс-игрок МЮ и Реала может стать одноклубником Ярмолюка
Мудрик - один из лучших, Миколенко и Ярмолюк показали среднею игру: оценки украинцев за матчи в АПЛ Мудрик - один из лучших, Миколенко и Ярмолюк показали среднею игру: оценки украинцев за матчи в АПЛ
Игрокам юношеской сборной Канады-2018 будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии Игрокам юношеской сборной Канады-2018 будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии
Помочь журналистам

Видео

Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией
Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Хоккей22:25
Игрокам юношеской сборной Канады-2018 будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии
Европа22:17
Дженоа Малиновского арендует талантливого защитника
НХЛ22:01
Эдмонтон подписал скандальную легенду НХЛ, чей контракт был разорван по "неизвестным причинам"
Европа21:55
Президент Наполи высказался о возможном назначении Моуриньо
Украина21:26
Суперлига: Старый Луцк, Киев-Баскет и Ровно выиграли свои матчи
Европа21:21
Алонсо - один из кандидатов на замену Клоппу
Европа21:18
Мудрик остался на скамейке запасных Челси на матч кубка Англии против Астон Виллы
Европа21:01
Тен Хаг доверит место в воротах Манчестер Юнайтед турецкому вратарю
Европа20:45
Соперник Шахтера в Лиге Европы подпишет талантливого защитника
Европа20:29
Новый одноклубник Ярмолюка: Брентфорд подписал вратаря сборной Исландии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK