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Экс-игрок МЮ и Реала перебрался в Брентфорд Ярмолюка

Серхио Регилон стал футболистом "пчел".
Сегодня, 22:18
Серхио Регилон / Getty Images
Серхио Регилон / Getty Images

Английский Брентфорд усилил линию защиты.

Как сообщает пресс-служба "пчел", в команду перебрался испанский фуллбэк Серхио Регилон. Переход оформлен на правах аренды из Тоттенхэма.

Примечательно, что первую половину сезона Регилон также провел в аренде, выступая за Манчестер Юнайтед. Брентфорд тогда тоже интересовался игроком.

Стоит сказать, что решение прибегнуть к услугам экс-футболиста мадридского Реала и Атлетико возникло из-за того, что левые защитники Рико Генри и Аарон Хики травмировались на длительный срок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал манчестер юнайтед

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