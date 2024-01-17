Экс-игрок МЮ и Реала перебрался в Брентфорд Ярмолюка

Английский Брентфорд усилил линию защиты.

Как сообщает пресс-служба "пчел", в команду перебрался испанский фуллбэк Серхио Регилон. Переход оформлен на правах аренды из Тоттенхэма.

Примечательно, что первую половину сезона Регилон также провел в аренде, выступая за Манчестер Юнайтед. Брентфорд тогда тоже интересовался игроком.

Стоит сказать, что решение прибегнуть к услугам экс-футболиста мадридского Реала и Атлетико возникло из-за того, что левые защитники Рико Генри и Аарон Хики травмировались на длительный срок.

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