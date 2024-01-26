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Анчелотти высказался насчет потенциального возвращения Бензема в Реал

Француз мог бы помочь своему бывшему клубу, у которого все еще нет качественного девятого номера.
Сегодня, 19:20
Карим Бензема и Карло Анчелотти / Getty Images
Карим Бензема и Карло Анчелотти / Getty Images

В последнее время будущее Карима Бензема все чаще становится темой для разговоров.

Недавно 36-летний француз заявил, что у него нет желания покидать Аль-Иттихад, несмотря на сообщения об обратном. 

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В связи с этим начала появляться информация, что главный тренер Реала Карло Анчелотти якобы просил руководство клуба вернуть форварда в Мадрид. Однако итальянец опроверг эти сообщения.

"Информация о том, что Карим Бензема возвращается в Реал Мадрид, неверная. Это фейковые новости. Я не говорил с клубом о Кариме Бензема и его потенциальном возвращении", - цитирует наставника Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что Карло Анчелотти намерен сделать Андрея Лунина основным вратарем Реала на ближайший отрезок сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид

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