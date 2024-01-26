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Шахтер объявил о подписании бразильского хавбека

Марлон Гомеc перешел в стан "горняков".
Сегодня, 19:02
Марлон Гомес / shakhtar.com
Марлон Гомес / shakhtar.com

Донецкий Шахтер объявил об очередном трансфере в текущее окно.

Как сообщает пресс-служба "горняков", команду пополнил бразильский хавбек Марлон Гомеc. Сумма трансфера составила 12 млн евро + 4 млн евро бонусами.

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Контракт с Гомешом подписан до 2029 года. Финансовые детали сделки не сообщаются.

Ранее 20-летний футболист выступал за Васко да Гама, в составе которого провел 23 матча в чемпионате Бразилии, отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Марлон Гомес

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