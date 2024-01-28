Ливерпуль - Норвич 5:2: обзор матча и результат игры 28.01.2024

В воскресенье, 28 января, в рамках 1/16 финала Кубка Англии Ливерпуль встречался с Норвичем. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.

В первом тайме команды обменялись голами, однако все же мерсисайдцы в этой перестрелке благодаря усилиям Дарвина Нуньеса, забившего второй мяч своей команды.

Во второй половине игре ситуация была аналогичной, вплоть до счета. На этот раз команды вновь забили по голу, но решающее слово было за Раяном Гравенберхом.

Таким образом Ливерпуль в следующем матче сыграет против победителя пары Уотфорд - Саутгемптон.

Статистика матча Ливерпуль - Норвич 1/16 финала Кубка Англии

Ливерпуль - Норвич 5:2

Голы: Джонс, 16, Нуньес, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 - Гибсон, 22, Саинц, 69

Ожидаемые голы (xG): 2,59 - 0,15

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 30 - 6

Удары в створ: 10 - 5

Фолы: 7 - 3

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