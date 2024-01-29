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Легенда Реала может возглавить Манчестер Сити в случае ухода Гвардиолы

Алонсо попал в сферу интересов "горожан".
Сегодня, 12:20
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

За главным тренером Байера Хаби Алонсо выстроилась очередь из европейских топ-клубов. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге.

Помимо Ливерпуля на испанского специалиста также претендуют Реал и Бавария. Новым клубом в данном списке стал Манчестер Сити.

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"Горожане" готовы подписать Алонсо в том случае, если нынешний наставник Пеп Гвардиола покинет клуб летом 2025 года.

Напомним, Байер под руководством испанца занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков за 19 туров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хаби Алонсо Пеп Гвардиола

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Легенда Реала может возглавить Манчестер Сити в случае ухода Гвардиолы
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