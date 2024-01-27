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В Байере надеятся, что Алонсо не возглавит летом Ливерпуль

"Фармацевты" хотят сохранить у себя испанского специалиста.
Сегодня, 14:20
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Байер уверен, что Хаби Алонсо останется в клубе еще на следующий сезон, несмотря на интерес Ливерпуля к нему.

По информации журналиста Фабрицио Романо, из-за возможного ухода Юргена Клоппа мерсисайдцы планируют убедить испанца возглавить их команду.

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В самом Байере сохраняют оптимизм и активно планируют состав на сезон 2024/25, учитывая, что контракт испанского тренера действует до 2026 года.

Напомним, "фармацевты" после 18-ти туров Бундеслиги занимают первое место, набрав 48 очков.

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