Хави Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль

Главный тренер Байера Хаби Алонсо поделился мнением о возможной работе в Ливерпуле.

"Я очень счастлив там, где сейчас есть. Думаю только о Байере.

Был удивлен новостями о Юргене. Очень уважаю его и Ливерпуль. Но по состоянию на этот момент я счастлив здесь и наслаждаюсь своей работой. Каждый день и каждая игра – это вызов. У нас увлекательный путь с Байером".

Читай также: Почеттино прокомментировал уход Клоппа из Ливерпуля

"Спекуляции – это нормально, но я испытываю большое уважение и восхищение тем, что Юрген сделал в Ливерпуле за последние 9 лет. И как он это сделал.

Я сосредоточен не на мае, а на завтрашнем дне", – сказал испанец в интервью Evening Standard.

Напомним, Клопп по окончании сезона-2023/24 покинет Ливерпуль. Алонсо считается главным фаворитом на пост тренера "красных".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!