Хави Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль
Главный тренер Байера Хаби Алонсо поделился мнением о возможной работе в Ливерпуле.
"Я очень счастлив там, где сейчас есть. Думаю только о Байере.
Был удивлен новостями о Юргене. Очень уважаю его и Ливерпуль. Но по состоянию на этот момент я счастлив здесь и наслаждаюсь своей работой. Каждый день и каждая игра – это вызов. У нас увлекательный путь с Байером".
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"Спекуляции – это нормально, но я испытываю большое уважение и восхищение тем, что Юрген сделал в Ливерпуле за последние 9 лет. И как он это сделал.
Я сосредоточен не на мае, а на завтрашнем дне", – сказал испанец в интервью Evening Standard.
Напомним, Клопп по окончании сезона-2023/24 покинет Ливерпуль. Алонсо считается главным фаворитом на пост тренера "красных".
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