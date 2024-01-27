iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино прокомментировал уход Клоппа из Ливерпуля

Аргентинец не пожалел комплиментов в адрес своего коллеги.
Сегодня, 10:21
Клопп и Почеттино / Getty Images
Клопп и Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал новость об уходе Юргена Клоппа из Ливерпуля.

"Я был шокирован, потому что сегодня я немного поработал перед игрой и увидел новости. Действительно грустно, потому что мы уже скучаем по нему. И потому, что первое сообщение, которое я получил после увольнения из Тоттенхэма, было от него. Сейчас не такой случай, я не отправлял ему сообщение, но в среду у меня будет возможность поблагодарить его и выразить свое уважение".

Читай также: Алонсо - один из кандидатов на замену Клоппу

"Я думаю, что работа, которую он выполнял в Ливерпуле, потрясающая. Мы будем скучать по нему, но он заслуживает того, чтобы осуществить свои желания и немного отдохнуть. Да, я думаю, это печальные новости для футбола. Он отличный человек, отличный тренер – конечно, английскому футболу будет не хватать его. И, конечно, его будет не хватать Ливерпулю", – сказал Почеттино в интервью Football.London.

Напомним, Клопп покинет стан "красных" по окончании нынешнего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Юрген Клопп Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Челси и Астон Вилла голов не забивали - появление Мудрика ничего не изменило Челси и Астон Вилла голов не забивали - появление Мудрика ничего не изменило
Алонсо - один из кандидатов на замену Клоппу Алонсо - один из кандидатов на замену Клоппу
Мудрик остался на скамейке запасных Челси на матч кубка Англии против Астон Виллы Мудрик остался на скамейке запасных Челси на матч кубка Англии против Астон Виллы
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской гонок преследования на чемпионате Европы Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской гонок преследования на чемпионате Европы
Помочь журналистам

Видео

Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией
Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской гонок преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Биатлон10:52
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской гонок преследования на чемпионате Европы
Европа10:50
Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа
Украина10:25
Трансферы УПЛ: Шахтер приобрел бразильского полузащитника, ЛНЗ подписал первого в своей истории легионера
Европа10:21
Почеттино прокомментировал уход Клоппа из Ливерпуля
Украина10:04
Суперлига: утверждены даты проведения перенесенных матчей
Другие страны09:58
Бывший легионер Динамо стал игроком катарского клуба
Украина09:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Киберспорт09:50
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Киберспорт09:42
BLAST Premier Spring Groups: Astralis - Vitality, NaVi - G2
Другие страны09:30
Кубок африканских наций: Ангола встретится с Намибией, а Нигерия - с Камеруном в 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK