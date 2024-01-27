Почеттино прокомментировал уход Клоппа из Ливерпуля

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал новость об уходе Юргена Клоппа из Ливерпуля.

"Я был шокирован, потому что сегодня я немного поработал перед игрой и увидел новости. Действительно грустно, потому что мы уже скучаем по нему. И потому, что первое сообщение, которое я получил после увольнения из Тоттенхэма, было от него. Сейчас не такой случай, я не отправлял ему сообщение, но в среду у меня будет возможность поблагодарить его и выразить свое уважение".

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"Я думаю, что работа, которую он выполнял в Ливерпуле, потрясающая. Мы будем скучать по нему, но он заслуживает того, чтобы осуществить свои желания и немного отдохнуть. Да, я думаю, это печальные новости для футбола. Он отличный человек, отличный тренер – конечно, английскому футболу будет не хватать его. И, конечно, его будет не хватать Ливерпулю", – сказал Почеттино в интервью Football.London.

Напомним, Клопп покинет стан "красных" по окончании нынешнего сезона.

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