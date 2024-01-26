iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Алонсо - один из кандидатов на замену Клоппу

Подтверждено то, что и так ожидалось.
Сегодня, 21:21
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Наставник леверкузенского Байера Хаби Алонсо может заменить Юргена Клоппа в Ливерпуле.

Как сообщает авторитетный журналист Пол Джойс, испанец определенно один из тех менеджеров. который рассматривается в качестве преемника Клоппа. 

Отметим, что других претендентов Джойс не называет, однако, другой авторитетный английский источник, а именно издание The Athletic предоставило список из 8 кандидатов на замену Юргену.

В список вошли: тренер Жироны Мичел, наставник Брентфорда Томас Франк, рулевой Интера Симоне Индзаги, коуч Астон Виллы Унаи Эмери, главный тренер Тоттенхэма Андж Постекоглу, Юлиан Нагельсманн, возглавляющий сборную Германии, главный тренер Брайтона Роберто де Дзерби и уже упомянутый Хаби Алонсо.

Напомним, ранее де Дзерби и Алонсо высказались о возможности получить работу в Ливерпуле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль байер Хаби Алонсо Юрген Клопп

Статьи по теме

ЛеБрон высказался об уходе Клоппа из Ливерпуля ЛеБрон высказался об уходе Клоппа из Ливерпуля
Клопп: В идеальном мире лучшее воспоминание о Ливерпуле еще впереди Клопп: В идеальном мире лучшее воспоминание о Ливерпуле еще впереди
Не только Клопп: спортивный директор Ливерпуля также покинет команду Не только Клопп: спортивный директор Ливерпуля также покинет команду
Игрокам юношеской сборной Канады-2018 будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии Игрокам юношеской сборной Канады-2018 будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии
Помочь журналистам

Видео

Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией
Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Хоккей22:25
Игрокам юношеской сборной Канады-2018 будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии
Европа22:17
Дженоа Малиновского арендует талантливого защитника
НХЛ22:01
Эдмонтон подписал скандальную легенду НХЛ, чей контракт был разорван по "неизвестным причинам"
Европа21:55
Президент Наполи высказался о возможном назначении Моуриньо
Украина21:26
Суперлига: Старый Луцк, Киев-Баскет и Ровно выиграли свои матчи
Европа21:21
Алонсо - один из кандидатов на замену Клоппу
Европа21:18
Мудрик остался на скамейке запасных Челси на матч кубка Англии против Астон Виллы
Европа21:01
Тен Хаг доверит место в воротах Манчестер Юнайтед турецкому вратарю
Европа20:45
Соперник Шахтера в Лиге Европы подпишет талантливого защитника
Европа20:29
Новый одноклубник Ярмолюка: Брентфорд подписал вратаря сборной Исландии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK