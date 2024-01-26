Алонсо - один из кандидатов на замену Клоппу

Подтверждено то, что и так ожидалось.

Наставник леверкузенского Байера Хаби Алонсо может заменить Юргена Клоппа в Ливерпуле.

Как сообщает авторитетный журналист Пол Джойс, испанец определенно один из тех менеджеров. который рассматривается в качестве преемника Клоппа.

Отметим, что других претендентов Джойс не называет, однако, другой авторитетный английский источник, а именно издание The Athletic предоставило список из 8 кандидатов на замену Юргену.

В список вошли: тренер Жироны Мичел, наставник Брентфорда Томас Франк, рулевой Интера Симоне Индзаги, коуч Астон Виллы Унаи Эмери, главный тренер Тоттенхэма Андж Постекоглу, Юлиан Нагельсманн, возглавляющий сборную Германии, главный тренер Брайтона Роберто де Дзерби и уже упомянутый Хаби Алонсо.

Напомним, ранее де Дзерби и Алонсо высказались о возможности получить работу в Ливерпуле.

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