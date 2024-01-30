Владельцы Ливерпуля пытались заставить Клоппа изменить свое решение об уходе

Владельцы английского Ливерпуля пытались сохранить в клубе Юргена Клоппа.

Как сообщает издание Liverpool Echo, через некоторое время после того, как Клопп сообщил свое решение у президента Fenway Sports Group Майка Гордона состоялся с ним еще один разговор, в ходе которого он пытался его убедить остаться.

Отмечается, что Гордон, якобы в шутку, предлагал Юргену улучшенные финансовые условия, но немецкий специалист заявил, что дело не в деньгах и его уход из стана мерсисайдцев уже не отвернуть.

Напомним, 56-летний немец возглавил "красных" осенью 2015 года и выиграл с клубом 9 трофеев, в частности, 1 Лигу чемпионов и 1 чемпионат Англии.

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