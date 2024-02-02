Футболисты Ливерпуля до последнего не знали об уходе Клоппа - журналист

Новости о том, что немец ушел из клуба стали для игроков "громом среди ясного неба".

Журналист авторитетного издания The Athletic Давид Орнштейн поделился деталями вокруг ухода Юргена Клоппа из Ливерпуля.

По информации Орнштейна, игроки команды узнали о решении немца лишь на несколько часов раньше чем болельщики.

"Вполне естественно, что некоторые игроки обеспокоены этой ситуацией, потому что они не знают, кто будет новым тренером. Они до сих пор не имели серьезных разговоров о новых контрактах. Им надо думать о своих карьерах, летом у всех трех будет 12 месяцев до конца действующих соглашений.

Эти новости стали для них громом среди ясного неба. Из того, что мы слышали, их никто не предупреждал. Предполагаю, что не все авторитетные игроки были довольны этим.

Но, думаю, если вы на месте Ливерпуля и Клоппа, то в любом случае "обречены". Если скажете всем - это сольют и вы потеряете контроль. Если не скажете - они будут недовольны, потому что их никто заранее не предупредил.

Однако считаю, что при нормальных условиях Ливерпуль мог бы решить ситуацию с контрактами или быть на пути ее решения. И тот факт, что этого до сих пор нет, может быть тревожным сигналом", - заявил Орнштейн.

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