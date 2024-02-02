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Беллингем назвал Гринвуда насильником во время матча Хетафе - Реал

Англичанина могут дисквалифицировать за оскорбление в адрес соотечественника.
Сегодня, 10:49
Джуд Беллингем и Мейсон Гринвуд / Getty Images
Джуд Беллингем и Мейсон Гринвуд / Getty Images

Между английскими легионерами Реала и Хетафе Джудом Беллингемом и Мейсоном Гринвудом произошел неприятный эпизод во время матча их команд.

Хавбек "сливочных" в одном из игровых моментов вступил в отбор против вингера "синих" и после этого телетрансляционные камеры запечатлели Джуда крупным планом, засняв как тот, якобы, называет Мейсона насильником.

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Как сообщает Cadena SER, представители Хетафе попросили рефери матча Рикардо де Бургоса Бенгоечеа внести оскорбление в адрес их игрока в проткол матча и сообщила об инциденте испанской федерации футбола.

Если эпизод внесут в протокол и будет доказано, что Беллингем сказал именно это, обращаясь к Гринвуду, то ему грозит дисквалификация на несколько матчей.

Отметим, что девушка игрока Хетафе Гарриет Робсон подавала на него в суд за сексуальное насилие и побои, но потом простила его и родила сына.

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