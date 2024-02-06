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Чемпион мира по футболу может возглавить аутсайдер Серии А

Фабио Гроссо рассматривается на пост главного тренера Сассуоло.
Вчера, 22:37
Фабио Гроссо / Getty Images
Фабио Гроссо / Getty Images

Итальянец Фабио Гроссо может получить новое место работы.

Как сообщает TuttoMercato Web, экс-тренер Лиона может вернуться на Родину и возглавить Сассуоло.

Среди претендентов также Давиде Баллардини, возглавлявший Кремонезе и Леонардо Семпличи, тренировавший Специю, но именно Гроссо является фаворитом.

Нынешнего тренера клуба Алессио Дионизи могут уволить уже после следующего матча Серии А против Торино, который состоится 10 февраля.

Отметим, что период в Лионе был для Фабио неудачным. Гроссо проработал всего месяц, а самым памятным моментом его карьеры было то, что фанаты Марселя разбили ему голову, когда бросали камнями в автобус "львов"

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