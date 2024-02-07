Бразильский клуб арендует одноклубника Зинченко

Бразильский вингер Арсенала Маркиньос или же Маркус Винисус Виейра Оленкар временно сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, 20-летний футболист отправится в аренду на Родину. У Фламенгу, который арендует Маркиньоса будет опция выкупа контракта игрока. Финансовые детали остаются неизвестными

Первую половину сезона игрок провел в Нанте, за который сыграл лишь 7 матчей, отдав одну результативную передачу во французской Лиге 1.

Маркиньос перебрался в стан "канониров" летом 2022 года из Сан-Паулу за 3,5 млн евро. Сейчас он оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.

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