Стуани: Довбик сделает все, что в его силах, чтобы сыграть с Реалом

Конкурент Артема уверен, что у украинца есть шансы выйти на поле в важном матче.

Форвард Жироны и конкурент Артема Довбыка за место в составе Кристиан Стуани поделился мыслями о его возможном отсутствии в игре следующего тура против Реала.

По словам уругвайца, все в стане каталонцев надеются, что Артем сможет выйти на поле против "сливочных".

"Я не врач, я не могу вам сказать, сыграет он или нет. Он сделает все возможное, чтобы сыграть.

Мы надеемся и хотим, чтобы это произошло, чтобы мы могли иметь все доступные инструменты и таким образом быть еще сильнее", - заявил 36-летний ветеран.

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