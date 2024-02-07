Стуани: Довбик сделает все, что в его силах, чтобы сыграть с Реалом
Конкурент Артема уверен, что у украинца есть шансы выйти на поле в важном матче.
Форвард Жироны и конкурент Артема Довбыка за место в составе Кристиан Стуани поделился мыслями о его возможном отсутствии в игре следующего тура против Реала.
По словам уругвайца, все в стане каталонцев надеются, что Артем сможет выйти на поле против "сливочных".
"Я не врач, я не могу вам сказать, сыграет он или нет. Он сделает все возможное, чтобы сыграть.
Мы надеемся и хотим, чтобы это произошло, чтобы мы могли иметь все доступные инструменты и таким образом быть еще сильнее", - заявил 36-летний ветеран.
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