iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стуани: Довбик сделает все, что в его силах, чтобы сыграть с Реалом

Конкурент Артема уверен, что у украинца есть шансы выйти на поле в важном матче.
Сегодня, 20:59
Кристиан Стуани и Артем Довбик / Getty Images
Кристиан Стуани и Артем Довбик / Getty Images

Форвард Жироны и конкурент Артема Довбыка за место в составе Кристиан Стуани поделился мыслями о его возможном отсутствии в игре следующего тура против Реала.

По словам уругвайца, все в стане каталонцев надеются, что Артем сможет выйти на поле против "сливочных".

"Я не врач, я не могу вам сказать, сыграет он или нет. Он сделает все возможное, чтобы сыграть.

Мы надеемся и хотим, чтобы это произошло, чтобы мы могли иметь все доступные инструменты и таким образом быть еще сильнее", - заявил 36-летний ветеран.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик Кристиан Стуани

Статьи по теме

Довбик вернулся к тренировкам Жироны перед матчем с Реалом Довбик вернулся к тренировкам Жироны перед матчем с Реалом
Довбик успеет восстановиться к матчу с Реалом Довбик успеет восстановиться к матчу с Реалом
Довбик пройдет дополнительные обследования из-за жидкости в колене Довбик пройдет дополнительные обследования из-за жидкости в колене
Тренер Жироны сообщил, насколько серьезна травма Довбика Тренер Жироны сообщил, насколько серьезна травма Довбика
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Чехии смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Европа22:04
Фирменное празднование: Беллингем удостоится собственного логотипа от известного бренда
Европа21:59
Довбик вернулся к тренировкам Жироны перед матчем с Реалом
Европа21:33
Экс-защитник сборной Украины высказался о переходе в словацкий клуб
Украина21:00
Трансферы УПЛ: Шахтер приобрел грузинского защитника, Заря подписала хорватского опорника
Европа20:59
Стуани: Довбик сделает все, что в его силах, чтобы сыграть с Реалом
Украина20:45
Заря объявила о подписании хорватского полузащитника
Европа20:30
Президент Наполи признал, что ошибся, приняв отставку Спаллетти
Европа20:29
Агент игрока Челси прокомментировал слухи о его желании покинуть клуб
Биатлон20:05
Биатлон-2023/2024: в Чехии смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира
Европа19:59
Один из лидеров Жироны попал в сферу интересов ряда европейских клубов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK