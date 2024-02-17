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Наполи - Дженоа 1:1 обзор матча и результат игры 17.02.2024

Неаполитанцы спаслись от поражения в самой концовке.
Сегодня, 17:59
Наполи - Дженоа / Getty Images
Наполи - Дженоа / Getty Images

В субботу, 17 февраля, в рамках 25-го тура Серии А Наполи принимал Дженоа. Матч завершился вничью со счетом 1:1

Первый гол в данной игре забил хавбек "грифонов" Мортен Френдруп. Датчанин отличился на 47-й минуте встречи. В самой концовке Сирил Нгонге спас свою команду от поражения.

Отметим, украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 75-й минуте игры, не сумев отметиться результативными действиями.

Таким образом, после 25-ти туров Серии А Наполи идет на девятом месте с 36-ю баллами, а Дженоа занимает 12-е место, набрав 30 очков.

Статистика матча 25-го тура Серии А Наполи - Дженоа

Наполи - Дженоа 1:1
Голы: Нгонге, 90 - Френдруп, 47

Ожидаемые голы (XG): 0.82 - 0.23
Владение мячом: 74% - 26%
Удары: 22 - 6
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 9 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи дженоа Серия А

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