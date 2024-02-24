"Ты не получаешь за это медаль": Алонсо высказался о побитии Байером рекорда Баварии
Испанец не намерен останавливаться.
Наставник Байера Хаби Алонсо поделился мыслями о рекордной игре без поражения своих подопечных.
По словам испанского специалиста, он гордится своими подопечными.
"Рекорд в тридцать три матча? Мне безразлично до того, как это происходит, но когда это произойдет, я очень горжусь".
"За это не дают медалей, но сам процесс приятен. Мы не хотим останавливаться", - заявил 42-летний испанец на прес-конференции после игры с Майнцом.
Напомним, ранее Алонсо прокомментировал слухи о возможном переходе в Баварию.
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