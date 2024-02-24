iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Ты не получаешь за это медаль": Алонсо высказался о побитии Байером рекорда Баварии

Испанец не намерен останавливаться.
Сегодня, 00:54
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо

Наставник Байера Хаби Алонсо поделился мыслями о рекордной игре без поражения своих подопечных.

По словам испанского специалиста, он гордится своими подопечными.

"Рекорд в тридцать три матча? Мне безразлично до того, как это происходит, но когда это произойдет, я очень горжусь". 

"За это не дают медалей, но сам процесс приятен. Мы не хотим останавливаться", - заявил 42-летний испанец на прес-конференции после игры с Майнцом.

Напомним, ранее Алонсо прокомментировал слухи о возможном переходе в Баварию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Байер Леверкузен

Статьи по теме

Алонсо отреагировал на слухи об интересе Баварии Алонсо отреагировал на слухи об интересе Баварии
Алонсо определился с клубом, который планирует возглавить летом Алонсо определился с клубом, который планирует возглавить летом
Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2023/24: Бавария больше не является фаворитом Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2023/24: Бавария больше не является фаворитом
Алонсо - главный кандидат на замену Тухелю Алонсо - главный кандидат на замену Тухелю
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа00:54
"Ты не получаешь за это медаль": Алонсо высказался о побитии Байером рекорда Баварии
Европа00:26
Хорватский гранд предложил контракт Модричу
Вчера, 23:59
НБА23:59
"Я стараюсь просто жить": Суперзвезда НБА высказалась о своем статусе
Европа23:29
Байер превзошел рекорд Баварии, сумев победить Майнц
Формула 123:00
Норрис - о переходе Хэмилтона в Феррари: Не жалею, что подписал новый контракт с МакЛарен
Европа22:58
Будущая замена Трубину?: Бенфика подписала контракт с 16-летним украинским голкипером
Футбол22:40
Популярный стриммер едва не травмировал легенду футбола бездумным подкатом в благотворительном матче
Европа22:30
"Нет смысла оглядываться назад": Тухель подвел промежуточные итоги работы в Баварии
НБА22:05
Рынок свободных агентов: команды оформили много 10-дневных и двусторонних сделок
Биатлон21:51
"Ты останешься нашим капитаном": чемпион мира завершит карьеру в конце сезона-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK