"Ты не получаешь за это медаль": Алонсо высказался о побитии Байером рекорда Баварии

Наставник Байера Хаби Алонсо поделился мыслями о рекордной игре без поражения своих подопечных.

По словам испанского специалиста, он гордится своими подопечными.

"Рекорд в тридцать три матча? Мне безразлично до того, как это происходит, но когда это произойдет, я очень горжусь".

"За это не дают медалей, но сам процесс приятен. Мы не хотим останавливаться", - заявил 42-летний испанец на прес-конференции после игры с Майнцом.

Напомним, ранее Алонсо прокомментировал слухи о возможном переходе в Баварию.

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