Байер - Майнц: Обзор и результат матча чемпионата Германии 23.02.2024

В рамках 23-го тура чемпионата Германии Байер встретился с Майнцом.

Еще на первых минутах леверкузенцы открыли счет после бешеного удара Гранита Джаки, который забил первый гол для себя в этом сезоне.

Казалось, что аутсайдер не принесет коллективу Хаби Алонсо никаких проблем, однако, очень быстро Доминик Кор сравнял счет в игре.

"Фармацевты" смогли ответить уже после перерыва, и им в этом очень сильно помогла фортуна. Роберт Андрих решил пробить дальним ударом Робина Центнера, и это ему удалось, ведь немецкий голкипер не сумел зафиксировать мяч в руках, фактически самостоятельно "забросив" его себе в ворота.

После этого курьеза Байер смог успокоить игру и не дать создать сопернику ничего, а сам, собственно, и не пытался этого делать.

Отметим, что для подопечных Алонсо это 33-й подряд матч без поражений во всех турнирах. Ни один немецкий клуб не делал подобного в своей истории. Ранее рекорд принадлежал Баварии сезона-2019/20.

Статистика матча чемпионата Германии Байер - Майнц

Байер - Майнц 2:1

Голы: Джака, 3, Андрих, 66 - Кор, 9

xG: 1.23 - 0.92

Удары: 18 - 13

Удары в створ ворот: 7 - 4

Владение мячом: 61% - 39%

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