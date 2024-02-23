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Байер - Майнц: Обзор и результат матча чемпионата Германии 23.02.2024

Леверкузенцы продолжают свой сумасшедший сезон.
Вчера, 23:29
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Германии Байер встретился с Майнцом.

Еще на первых минутах леверкузенцы открыли счет после бешеного удара Гранита Джаки, который забил первый гол для себя в этом сезоне.

Казалось, что аутсайдер не принесет коллективу Хаби Алонсо никаких проблем, однако, очень быстро Доминик Кор сравнял счет в игре. 

"Фармацевты" смогли ответить уже после перерыва, и им в этом очень сильно помогла фортуна.  Роберт Андрих решил пробить дальним ударом Робина Центнера, и это ему удалось, ведь немецкий голкипер не сумел зафиксировать мяч в руках, фактически самостоятельно "забросив" его себе в ворота.

После этого курьеза Байер смог успокоить игру и не дать создать сопернику ничего, а сам, собственно, и не пытался этого делать.

Отметим, что для подопечных Алонсо это 33-й подряд матч без поражений во всех турнирах. Ни один немецкий клуб не делал подобного в своей истории. Ранее рекорд принадлежал Баварии сезона-2019/20.

Статистика матча чемпионата Германии Байер - Майнц

Байер - Майнц 2:1

Голы: Джака, 3, Андрих, 66 - Кор, 9

xG: 1.23 - 0.92
Удары: 18 - 13
Удары в створ ворот: 7 - 4
Владение мячом: 61% - 39%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария байер майнц

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