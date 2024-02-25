ПСЖ - Ренн 1:1: обзор матча и результат игры 25.02.2024
Парижане смогли завоевать всего один балл.
В воскресенье, 25 февраля, в рамках 23-го тура Лиги 1 ПСЖ принимал Ренн. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Гости в середине первого тайма вышли вперед благодаря усилиям Амина Гуири. Француз с алжирским паспортом забил на 33-й минуте.
Хозяева смогли возобновить паритет лишь на 90+7 минуте. Спас от поражения своей команды Гонсалу Рамуш, реализовав пенальти.
Отметим, главный тренер ПСЖ Луис Энрике заменил ключевого форварда Килиана Мбаппе в середине второго тайма.
Статистика матча ПСЖ - Ренн 23-го тура Лиги 1
ПСЖ - Ренн 1:1
Голы: Рамуш, 90+7 пенальти - Гуири, 33
Ожидаемые голы (xG): 1.96 - 0.78
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 15 - 3
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 4 - 0
Фолы: 13 - 16
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!