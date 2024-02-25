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Гол Роналду помог Ан-Насру одолеть Аль-Шабаб

Клуб португальца продолжает бороться за чемпионство.
Сегодня, 21:25
Аль-Шабаб - Ан-Наср / Getty Images
Аль-Шабаб - Ан-Наср / Getty Images

В воскресенье, 25 февраля, в рамках 21-го тура Аль-Шабаб принимал Ан-Наср. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме. На гол Криштиану Роналду ответил реализованным пенальти от Янника-Феррейры Карраско.

Во второй половине игры героем оказался хавбек Ан-Насра Андерсон Талиска. Бразилец отличился дублем, чем и принес победу команде.

Таким образом, после 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Шабаб занимает 11-е место с 24-мя очками, а Ан-Наср идет на второй строчке, набрав 52 балла.

Статистика матча Аль-Шабаб - Ан-Наср чемпионата Саудовской Аравии

Аль-Шабаб - Ан-Наср 2:3
Голы: Карраско, 45+8 пенальти, Карлос Джуниор, 67 - Роналду, 20 пенальти, Талиска, 47, 87

Ожидаемые голы (xG): 2.69 - 1.39
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 11 - 3
Фолы: 15 - 13

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия ан-наср

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