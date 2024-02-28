Ливерпуль - Саутгемптон 3:0: обзор матча и результат игры 28.02.2024

"Красные" сыграют в следующем этапе довольно грозным оппонентом.

В среду, 28 февраля, в рамках 1/8 финала Ливерпуль принимал Саутгемптон. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

"Красные", выступая с крайне молодым и проблемным составом, ввиду травм лидеров команды, сумел без особых проблем отправить три гола в ворота "святых".

В первом тайме Луи Кумас вывел свою команду вперед, Джейден Деннс удвоил преимущество команды, а все тот же Деннс установил финальный результат на табло.

Таким образом, в следующем этапе Кубка Англии Ливерпуль сыграет с Манчестер Юнайтед.

Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон 1/8 финала Кубка Англии

Ливерпуль - Саутгемптон 3:0

Голы: Кумас, 44, Деннс, 73, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 1.65

Владение мячом: 52% - 28%

Удары: 18 - 12

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 6 - 8

Фолы: 10 - 2

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