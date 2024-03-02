Один из лидеров Байера высказался о работе с Алонсо

Защитник леверкузенского Байера Алехандро Гримальдо поделился эмоциями об игре под руководством Хаби Алонсо.

По словам испанца, его соотечественник очень требователен, но, в то же время старается найти к каждому игроку особый подход.

Хаби очень требователен, но относится к игрокам с уважением. Если ты делаешь неточный пас на тренировке, он говорит: "Давай, давай, ты не можешь так ошибаться". Он выдвигает эти требования, но в то же время, когда ты делаешь это хорошо, он подбадривает тебя.

Это то, что тебя мотивирует, и мне это нравится. У меня есть опыт, и я спокойно отношусь к тому, что меня исправляют. Мне нравится видеть, как он также поощряет молодых игроков. Я бы хотел иметь такого тренера, как он, когда мне было 20 лет.

"Во время моего пребывания в Барселоне я научился сканировать пространство и очень хорошо понимать игру. Хаби любит, чтобы мы много владели мячом, но каждый день я встаю, чтобы научиться чему-то новому, ведь это жизненно важно", - заявил футболист в интервью английскому изданию The Athletic.

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