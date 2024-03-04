Скауты английских топ-клубов следили за вингером Порту в матче с Бенфикой

Галену попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

Скауты Манчестер Юнайтед и Ливерпуля были замечены на матче между Порту и Бенфикой (5:0). Об этом сообщает O Jogo.

Представители клубом следили, в частности, за 26-летним вингером "драконов" Галену. Бразилец той игре отличился двумя голами и одним ассистом.

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Напомним, действующий контракт игрока с Порту рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 35 матчах.

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