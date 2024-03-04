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Манчестер Юнайтед и ПСЖ поспорят за лидера Наполи

Осимхен может летом сменить команду.
Сегодня, 17:50
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Манчестер Юнайтед и ПСЖ схлестнутся в борьбе за форварда Виктора Осимхена. Об этом сообщает The Independent.

Оба клуба считаются основными кандидатами на подписание нападающего из Наполи. В контракте нигерийца указана сумма отступных в размере 110 миллионов евро.

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С учетом продажи Джимом Рэтклиффом миноритарного пакета акций, Манчестер Юнайтед планирует осуществлять более стратегические трансферы, ориентированные на долгосрочную перспективу. Подписание Осимхена соответствует этой стратегии, учитывая его возраст и тактическую универсальность. 

С другой стороны, ПСЖ рассматривает 25-летнего нигерийца как потенциальную замену для Килиана Мбаппе. Клуб считает, что Осимхен сможет вписаться в игровой стиль Луиса Энрике.

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