Манчестер Юнайтед и ПСЖ поспорят за лидера Наполи

Манчестер Юнайтед и ПСЖ схлестнутся в борьбе за форварда Виктора Осимхена. Об этом сообщает The Independent.

Оба клуба считаются основными кандидатами на подписание нападающего из Наполи. В контракте нигерийца указана сумма отступных в размере 110 миллионов евро.

Читай также: Наполи установил космический ценник на своего форварда для Челси

С учетом продажи Джимом Рэтклиффом миноритарного пакета акций, Манчестер Юнайтед планирует осуществлять более стратегические трансферы, ориентированные на долгосрочную перспективу. Подписание Осимхена соответствует этой стратегии, учитывая его возраст и тактическую универсальность.

С другой стороны, ПСЖ рассматривает 25-летнего нигерийца как потенциальную замену для Килиана Мбаппе. Клуб считает, что Осимхен сможет вписаться в игровой стиль Луиса Энрике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!