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Наполи установил космический ценник на своего форварда для Челси

Осимхен обойдется лондонцам в трехзначную сумму.
Сегодня, 15:44
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи в летнее трансферное окно потребует у потенциальных покупателей форварда Виктора Осимхена 113 миллионов фунтов по клаузуле, об сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла.

Челси продолжает интересоваться 25-летним нигерийцем, который остается одной из приоритетных целей клуба в поисках нового форварда. В борьбу за игрока также вступают ПСЖ и Арсенал.

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Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис не намерен идти на уступки в переговорах. Осимхен подписал новый контракт с клубом в декабре, увеличив отступные.

У Челси могут возникнуть финансовые сложности из-за правил финансового фэйр-плей, если команда не сможет выступать в еврокубках. Кроме того, клубу нужно найти ресурсы для приобретения нового центрбека и левого защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси наполи Виктор Осимхен

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