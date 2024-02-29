Президент Наполи выступил с заявлением касаемо будущего ключевого игрока
Глава клуба готов к любому исходу.
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем форварда Виктора Осимхена.
"Некоторые футболисты в команде остаются на долгие годы, а других хотят приобрести ПСЖ, Арсенал, Манчестер Сити, Челси".
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"Трудно удержать хороших игроков, когда их хотят видеть в своей команде такие клубы", - сказал функционер в интервью журналисту Фабрицио Романо.
В текущем сезоне на счету Осимхена 11 голов и 3 ассиста в 15 матчах Серии А.
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