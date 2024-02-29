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Президент Наполи выступил с заявлением касаемо будущего ключевого игрока

Глава клуба готов к любому исходу.
Сегодня, 20:20
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем форварда Виктора Осимхена.

"Некоторые футболисты в команде остаются на долгие годы, а других хотят приобрести ПСЖ, Арсенал, Манчестер Сити, Челси".

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"Трудно удержать хороших игроков, когда их хотят видеть в своей команде такие клубы", - сказал функционер в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Осимхена 11 голов и 3 ассиста в 15 матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен

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