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Дармштадт - Бавария 2:5: обзор матча и результат игры 16.03.2024

Мюнхенцы добыли очередные три очка.
Сегодня, 18:28
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В субботу, 16 марта, в рамках 26-го тура Бундеслиги Дармштадт принимал Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом 5:2.

Хозяевам удалось первыми отличиться в данной игре уже на самом старте, однако мюнхенцы в середине тайма возобновили паритет, а в конце и вовсе вышли вперед.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры гости еще трижды отличились в ворота соперника, хозяева также ответили голом, установив финальный результат.

Таким образом, после 26 туров Бундеслиги Дармштадт занимает последнее место в турнирной таблице с 13-ю баллами, а Бавария идет второй строчке, набрав 60 очков.

Статистика матча Дармштадт - Бавария 26-го тура Бундеслиги 

Дармштадт - Бавария 2:5

Голы: Скарке, 28, Вильгельмссон, 90+5 - Мусиала, 36, 64, Кейн, 45+1, Гнабри, 64, Тель, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.15 - 4.41
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 7 - 26
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 2 - 9
Фолы: 7 - 6
Атаки: 44 - 146

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига

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