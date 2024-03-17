"Это будет классика": будущий оппонент Усика сделал прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

У Тайсона Фьюри нашлось, что сказать о противостоянии манкунианцев и мерсисайдцев.

На Олд Траффорд в матче между Мачнестер Юнайтед и Ливерпулем определится последний участник полуфинала Кубка Англии.

До начала поединка на стадионе оказался чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

"Цыганский король", будучи давним фанатом "красных дьяволов" сделал свой прогноз на встречу его любимой команды с мерсисайдцами.

"Надеюсь, мы получим великолепный результат. Думаю, это будет самая настоящая классика. Надеюсь, так все и будет. Крупный счет. Очевидно, я фанат Юнайтед, поэтому предположу, что "красные" победят 3:2. Классика", - сказал Фьюри.

"Кто забьет первый гол? Не знаю, кто угодно! Кто угодно сделает работу, если мы сможем забить как минимум несколько голов. Я надел зеленое на удачу. Сегодня нам она понадобится. Ливерпуль - команда, которая находится в хорошей форме. Так что нам необходимо победить их в Кубке Англии".

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Напомним, что Тайсон Фьюри сойдется на одном ринге с Александром Усиком в битве за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса. Их поединок состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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