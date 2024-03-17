"Очень трудно": Экс-соперник Фьюри сделал осторожный прогноз на его бой с Усиком

Уайт признался, что не может назвать фаворита будущего противостояния.

Представитель супертяжелого дивизиона и бывший соперник обладателя титула WBC Тайсона Фьюри Диллиан Уайт поделился мыслями о его поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер выделил сильные стороны будущих соперников и заявил, что сейчас не видит фаворита боя.

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"Очень трудно выбрать победителя, но Александр Усик уже показал, что он круче Тайсона. Украинец умеет держать удар, а Фьюри падал и от слабых ударов.

Усик более точный боксер, чем Фьюри. Но Тайсон большой, неудобный, он обладает большой уверенностью. Сейчас трудно выбрать победителя", - сказал Уайт в комментарии iFL TV.

Ранее Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри снова откажется от боя.

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