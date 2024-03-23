Ирландия - Бельгия 0:0: обзор матча и результат игры 23.03.2024

Команды создали немало моментов, но мячи в сетку лететь отказывались.

В субботу, 23 марта, в рамках товарищеского матча сборная Ирландии принимала Бельгию. Матч завершился вничью 0:0.

Практически всю игру контролировали бельгийцы, но создавали немало опасных моментов именно ирландцы, которые они не смогли много чего реализовать в первом тайме. В том числе и пенальти на 27-й минуте.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры хозяева пытались дожать "красных дьяволов", используя контратаки и быстрые передачи в создании своих моментов.

В итоге, команды разошлись миром, не забив при этом голов.

Статистика товарищеского матча Ирландия - Бельгия

Ирландия - Бельгия 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 0.27

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 11 - 8

Удары в створ: 1 - 2

Фолы: 10 - 10

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