Ирландия - Бельгия 0:0: обзор матча и результат игры 23.03.2024
Команды создали немало моментов, но мячи в сетку лететь отказывались.
В субботу, 23 марта, в рамках товарищеского матча сборная Ирландии принимала Бельгию. Матч завершился вничью 0:0.
Практически всю игру контролировали бельгийцы, но создавали немало опасных моментов именно ирландцы, которые они не смогли много чего реализовать в первом тайме. В том числе и пенальти на 27-й минуте.
Во второй половине игры хозяева пытались дожать "красных дьяволов", используя контратаки и быстрые передачи в создании своих моментов.
В итоге, команды разошлись миром, не забив при этом голов.
Статистика товарищеского матча Ирландия - Бельгия
Ирландия - Бельгия 0:0
Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 0.27
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 1 - 2
Фолы: 10 - 10
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!