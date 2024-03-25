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Один из ключевых игроков Ман Сити может восстановиться от травмы до игры с Арсеналом

Повреждение Кайла Уокера оказалось несерьезным.
Вчера, 23:42
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер может не пропустить ближайший матч своей команды против Арсенала.

Как сообщает Sky Sports, травма подколенного сухожилия у англичанина оказалась несерьезной, и он может быть в нужных кондициях до 31 марта.

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"Горожане" надеются, что Кайл сыграет, но решение будут принимать непосредственно перед матчем.

Отметим, что Уокер преждевременно покинул лагерь сборной Англии из-за повреждения подколенного сухожилия в игре с Бразилией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити

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