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"Это наш Миша": Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро-2024 и победным голом

"Синие" отметили вклад Михаила в важнейший триумф сборной Украины.
Сегодня, 01:34
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Сборная Украины прошла на Евро-2024, одолев Исландию в финальном матче плей-офф отбора.

Победный гол для "желто-голубых" на 84-ой минуте забил Михаил Мудрик. Вклад вингера в триумф не прошел мимо внимания лондонского Челси, цвета которого защищает Михаил.

Twitter-аккаунт "синих" отреагировал на важное взятие ворот в исполнении их игрока, посвятив этому отдельный пост.

"Это наш Миша", - написали лондонцы в соцсети.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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