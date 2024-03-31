Ливерпуль - Брайтон 2:1: обзор матча и результат игры 31.03.2024

В воскресенье, 31 марта, в рамках 30-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Брайтон. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На удивление местной публике, гости смогли первыми забить. Данни Уэлбек вывел "чаек" вперед уже на второй минуте, однако в середине тайма Луис Диас возобновил паритет на табло.

Источник: Getty Images

Уже во второй половине игры бывший подопечный Роберто Де Дзерби, а ныне главный креативщик в команде Юргена Клоппа, Алексис Макаллистер вырезал прекрасную передачу на Мохамеда Салаха, который без проблем реализовал свой шанс.

Таким образом, после 30-ти туров АПЛ Ливерпуль занимает первое место в турнирной таблице, набрав 67 очков, а Брайтон идет лишь на девятой строчке с 42-мя баллами.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Брайтон

Ливерпуль - Брайтон 2:1

Голы: Диас, 27, Салах, 65 - Уэлбек, 2

Ожидаемые голы (xG): 2.60 - 0.16

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 26 - 7

Удары в створ: 7 - 3

Фолы: 19 - 6

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