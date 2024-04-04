ПСЖ - Ренн 1:0: обзор матча и результат игры 03.04.2024
Парижане встретятся с Лионом в итоговой игре.
В среду, 3 апреля, в рамках полуфинала Кубка Франции ПСЖ принимал Ренн. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил форвард парижан Килиан Мбаппе. Француз отличился на 40-й минуте встречи, хотя пару мгновений ранее футболист не реализовал 11-метровый удар.
Во втором тайме гости пытались переломить ход игры, однако это было тщетно, ведь оборона подопечных Луиса Энрике была неприступна.
В финале турнира ПСЖ сыграет против Лиона. Матч состоится 25 мая.
Статистика матча чемпионата Англии ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн 1:0
Гол: Мбаппе, 40
Ожидаемые голы (xG): 1.62 - 0.58
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 11 - 12
Угловые: 3 - 3
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!