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ПСЖ - Ренн 1:0: обзор матча и результат игры 03.04.2024

Парижане встретятся с Лионом в итоговой игре.
Сегодня, 00:00
ПСЖ - Ренн / Getty Images
ПСЖ - Ренн / Getty Images

В среду, 3 апреля, в рамках полуфинала Кубка Франции ПСЖ принимал Ренн. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил форвард парижан Килиан Мбаппе. Француз отличился на 40-й минуте встречи, хотя пару мгновений ранее футболист не реализовал 11-метровый удар.

Источник: Getty Images

Во втором тайме гости пытались переломить ход игры, однако это было тщетно, ведь оборона подопечных Луиса Энрике была неприступна.

В финале турнира ПСЖ сыграет против Лиона. Матч состоится 25 мая.

Статистика матча чемпионата Англии ПСЖ - Ренн

ПСЖ - Ренн 1:0

Гол: Мбаппе, 40

Ожидаемые голы (xG): 1.62 - 0.58
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 11 - 12
Угловые: 3 - 3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ренн ПСЖ Лига 1

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