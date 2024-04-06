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Лутон - Борнмут: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 06.04.2024

"Шляпники" вырвали победу в конце встречи.
Сегодня, 18:59
Лутон - Борнмут
Лутон - Борнмут

В рамках 32-го тура Чемпионата Англии Лутон встретился с Борнмутом.

В первом тайме обе команды показали скучную игру, не сумев ни разу пробить в створ ворот.

После перерыва все было уже значительно интереснее. Хотя преимущество и было на стороне хозяев, но счет открыли гости благодаря усилиям Маркуса Тавернье.

Однако, коллектив Роба Эдвардса продолжил до конца бороться за важные для себя очки, и был вознагражден за старания. На 73-ой "шляпники" сравняли счет, а на 90-ой Карлтон Моррис принес своей команде победу.

Таким образом, Лутон все еще находится на 18-ой позиции, но, теперь имеет одинаковое количество очков с Ноттингем Форест (у обоих по 25, но у Форест матч в запасе - прим.), а Борнмут продолжает идти на 12-ом месте с 41 пунктом в активе.

Статистика матча Чемпионата Англии Лутон - Борнмут

Лутон - Борнмут 2:1

Голы: Кларк, 73, Моррис, 90 - Тавернье, 53

xG: 1.33 - 0.30
Удары: 19 - 9
Удары в створ ворот: 9 - 1
Владение мячом: 56% - 44%

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