Борнмут - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча Чемпионата Англии

В рамках 32-го тура Чемпионата Англии Борнмут на своем поле встретился с Манчестер Юнайтед.

"Вишни" удивили соперника активной игрой, которая привела именно к их забитому голу на 17-ой минуте матча. Открыл счет Доминик Соланке, установив новый клубный рекорд Борнмута.

Удержать свои ворота сухими подопечным Андони Ираолы, впрочем, не удалось и еще до завершения первого тайма они пропустили от Бруну Фернандеша, однако, также до завершения первой половины встречи хозяева вновь вышли вперед благодаря великолепному удару Джастина Клюйверта.

После перерыва Борнмут потерял инициативу, хотя, в целом контролировал ситуацию, и преимущество гостей не было критическим, но, победу удержать не удалось, потому что на 65-ой минуте Манчестер Юнайтед получил право на пенальти.

Мяч попадал Адаму Смиту в руку после рикошета от собственного партнера, и главный арбитр матча решился на решение назначить 11-метровый, который реализовал уже упомянутый Бруну Фернандеш.

Статистика матча Чемпионата Англии Борнмут - Манчестер Юнайтед

Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Соланке, 17, Клюйверт, 36 - Фернандеш, 31, 65

xG: 1.57 - 1.08

Удары: 17 - 8

Удары в створ ворот: 5 - 2

Владение мячом: 43% - 57%

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