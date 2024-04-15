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Звезда Сити проводит каждый день в собственной бане

Джек Грилиш старается вести здоровый образ жизни.
Сегодня, 14:40
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш имеет необычную привычку.

Англичанин, известный своим бурным прошлым, пару раз был замечен и во время игры за Сити. Например, вирусным стало видео с Джеком с празднования требла.

Однако, как оказалось, полузащитник ведет довольно здоровый образ жизни. Он специально построил у себя дома шведскую баню, в которой проводит каждый вечер.

Грилиш выложил сторис в Инстаграме, где показал, что каждый вечер проводит в бане не менее 10 минут при температуре в 110 градусов.

Джерело: instagram.com/jackgrealish
Джерело: instagram.com/jackgrealish

Джерело: instagram.com/jackgrealish
Джерело: instagram.com/jackgrealish

Подписчики игрока предположили, что такую привычку ему привила его девушка Саша Эттвуд – известная поклонница здорового образа жизни.

Ранее также Рома сообщила, что с Эваном Ндикой все в порядке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джек грилиш

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