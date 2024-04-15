Звезда Сити проводит каждый день в собственной бане
Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш имеет необычную привычку.
Англичанин, известный своим бурным прошлым, пару раз был замечен и во время игры за Сити. Например, вирусным стало видео с Джеком с празднования требла.
Однако, как оказалось, полузащитник ведет довольно здоровый образ жизни. Он специально построил у себя дома шведскую баню, в которой проводит каждый вечер.
Грилиш выложил сторис в Инстаграме, где показал, что каждый вечер проводит в бане не менее 10 минут при температуре в 110 градусов.
Подписчики игрока предположили, что такую привычку ему привила его девушка Саша Эттвуд – известная поклонница здорового образа жизни.
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