Звезда Сити проводит каждый день в собственной бане

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш имеет необычную привычку.

Англичанин, известный своим бурным прошлым, пару раз был замечен и во время игры за Сити. Например, вирусным стало видео с Джеком с празднования требла.

Однако, как оказалось, полузащитник ведет довольно здоровый образ жизни. Он специально построил у себя дома шведскую баню, в которой проводит каждый вечер.

Грилиш выложил сторис в Инстаграме, где показал, что каждый вечер проводит в бане не менее 10 минут при температуре в 110 градусов.

Джерело: instagram.com/jackgrealish

Джерело: instagram.com/jackgrealish

Подписчики игрока предположили, что такую привычку ему привила его девушка Саша Эттвуд – известная поклонница здорового образа жизни.

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