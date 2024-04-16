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Футбол

"Настоящая любовь": Ванда анонсировала выпуск совместного трека с Икарди

Ждем хит от аргентинской пары?
Сегодня, 09:52
Икарди и Нара / Instagram
Икарди и Нара / Instagram

Форвард Галатасарая Мауро Икарди запишет совместный трек со своей женой.

Пара в соцсетях объявили о том, что совсем скоро будет опубликована совместная песня под названием "Настоящая любовь". Дата релиза пока неизвестна.

Напомним, не так давно Ванда выпустила клип на трек "Money". Данное видео сумело набрать в Ютубе более миллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что Икарди показал свое домашнее хозяйство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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