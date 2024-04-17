Клуб Бундеслиги может расторгнуть контракт с игроком, который отказался ехать на последний матч

Период карьеры гвинейца Наби Кейта в Вердере, судя по всему, будет довольно коротким.

Как сообщает издание Deichstube, с полузащитником, скорее всего, разорвут контракт по завершению сезона из-за его непрофессионального поведения.

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Основной причиной этому стало то, что Кейта отказался ехать на матч с Байером, узнав, что не будет в старте, но и раньше Наби часто опаздывал на командные сборы и вызывал недовольство у своих партнеров.

Отметим, что из-за последнего инцидента игрока уже отстранили от тренировок и оштрафовали в размере недельной зарплаты. Кейта перешел в Вердер летом прошлого года на правах свободного агента из Ливерпуля, сразу став самым высокооплачиваемым игроком команды.

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