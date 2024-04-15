"Впервые за 120 лет": Алонсо оценил значимость чемпионства Байера

Главный тренер Байера Хаби Алонсо высказался о завоевании первого в истории клуба чемпионства.

Накануне леверкузенцы в 29-м туре Бундеслиги разгромили 5:0 Вердер и досрочно обеспечили себе первое место в чемпионате.

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"Это особый момент для клуба. Победа в Бундеслиге впервые за 120 лет - это нечто особенное.

Это топ-игроки и топ-команда. Я очень горжусь всеми. Для меня большая честь работать здесь", - приводит слова Алонсо пресс-служба Байера.

Ранее сообщалось, что Байер установил новый рекорд среди топ-5 лиг.

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