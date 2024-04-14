Байер - чемпион Германии

В рамках 29-го тура чемпионата Германии Байер на своем поле принял Вердер.

Матч, который должен был сделать леверкузенцев чемпионом в случае Бундеслиги начался довольно тяжело для хозяев, но все же еще до перерыва они смогли выйти вперед. Гол с пенальти забил Виктор Бонифейс.

После перерыва гости, вероятно, решили не мешать "фармацевтам" устроить празднование уже сегодня и пропустили еще трижды.

Сперва Гранит Джака ударом с дальней дистанции удвоил преимущество, позже невероятный гол удался Флориану Вирцу, а затем главный бриллиант Байера оформил дубль, выйдя на свидание с вратарем.

Перед вторым голом Вирца куча болельщиков прорвались со своих мест ближе к полю, а после него и вовсе выбежали на него, что могло привести к остановке матча, но сам же Флориан погнал их с поля.

Точку в матче тот таки немецкий хавбек, оформив хет-трик.

Статистика матча Чемпионата Германии Байер - Вердер

Байер - Вердер 5:0

Голы: Бонифейс, 35, Джака, 60, Вирц, 68, 83, 90

xG: 3.26 - 0.89

Удары: 19 - 7

Удары в створ ворот: 10 - 3

Владение мячом: 54% - 46%

Байер: Градецки - Тапсоба, Та, Коссуну - Адли (Вирц 46), Гофман, Инкапье (Гримальдо 77), Джака (Паласиос 77), Андрих, Телла (Фримпонг 62), - Бонифейс (Шик 62).

Вердер: Цеттерер - Велькович, Гросс, Малатини, - Агу (Деман 69), Шмид - Вайзер, Линен, Битенкур (Гансен-Ороен 77) - Дукш, Вольтемаде (Ковнацки 69)

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