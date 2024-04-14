Байер установил новый рекорд среди топ-5 лиг

Леверкузенский Байер установил новый рекорд по серии без поражений среди топ-5 лиг.

Напомним, 14 апреля, "фармацевты" разгромили Вердер и впервые в своей истории стали чемпионами Германии.

Для команды Алонсо это был 43-й матч подярд без поражений, что является самой длинной серией среди команд топ-5 лиг.

Ранее рекорд из серии в 42 матча принадлежал Ювентусу в сезоне-2011/12. Тогда "бьянконери" стали чемпионами Италии, опередив Милан на четыре пункта.

Ранее также сообщалось, что хавбек Вердера пропустил матч с Байером по не самой обычной причине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!