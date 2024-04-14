Игрок клуба Бундеслиги отказался ехать на матч, узнав что не сыграет в старте

В рамках 29-го тура Бундеслиги Байер на своем поле принимает Вердер, который недосчитался одного из своих игроков по интересной причине.

Хавбек бременцев Наби Кейта отказался ехать с командой на поединок, узнав что не сыграет в старте. Об этом сообщил спортивный директор клуба Клеменц Фритц.

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"Когда Наби Кейта увидел, что не будет играть со старта против Леверкузена, он отказался садиться в автобус, развернулся и уехал домой.

Клуб будет говорить о последствиях этого решения с Кейта и его агентом", - сказал Фритц для клубной пресс-службы.

Отметим, что в этом матче Байер в случае победы оформит первое в истории клуба чемпионство.

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