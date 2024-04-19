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Италия гарантировала себе дополнительный слот в Лиге Чемпионов

И может получить еще один при определенных обстоятельствах.
Сегодня, 09:59
Getty Images
Getty Images

Определилась первая страна из двух, которая получит дополнительную пятую команду в следующем сезоне Лиги Чемпионов.

Как сообщает сайт УЕФА, Италия благодаря успехам клубов Серии А в еврокубках получила возможность отправить в следующий сезон главного клубного турнира коллективы, которые займут в текущем сезоне места с первого по пятое.

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Также, если Аталанте или Роме удастся выиграть Лигу Европы, то и кто-то из них попадет в Лигу Чемпионов. Таким образом, у Италии еще есть возможность получить шестую команду в ЛЧ.

Отметим, что за другое дополнительное место продолжают борьбу Англия и Германия, но именно последняя с большой долей вероятности его получит, ведь уже идет выше в таблице коэффициентов на основе этого сезона, и имеет три представителя в полуфиналах еврокубков (Бавария, Боруссия Дортмунд и Байер) в то время, как в Англии осталась только Астон Вилла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов италия

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