Италия гарантировала себе дополнительный слот в Лиге Чемпионов

И может получить еще один при определенных обстоятельствах.

Определилась первая страна из двух, которая получит дополнительную пятую команду в следующем сезоне Лиги Чемпионов.

Как сообщает сайт УЕФА, Италия благодаря успехам клубов Серии А в еврокубках получила возможность отправить в следующий сезон главного клубного турнира коллективы, которые займут в текущем сезоне места с первого по пятое.

Читай также: Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2023/24: Реал главный фаворит, а Бавария обошла ПСЖ

Также, если Аталанте или Роме удастся выиграть Лигу Европы, то и кто-то из них попадет в Лигу Чемпионов. Таким образом, у Италии еще есть возможность получить шестую команду в ЛЧ.

Отметим, что за другое дополнительное место продолжают борьбу Англия и Германия, но именно последняя с большой долей вероятности его получит, ведь уже идет выше в таблице коэффициентов на основе этого сезона, и имеет три представителя в полуфиналах еврокубков (Бавария, Боруссия Дортмунд и Байер) в то время, как в Англии осталась только Астон Вилла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!